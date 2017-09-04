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Rusya'da iki vyeni havayolu kuruluyor

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'nın Rus piyasasına giren yeni Rus havayolu şirketlerini destekleyeceği belirtildi.

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Rus haber ajansı TASS muhabirine konuşan Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, 2017-2018 yıllarında Rus piyasasına kaç Rus şirketin girebileceği sorusu üzerine “Bu yıl sadece Azimut ve Buryatskiye Airlines havayolu şirketleri başvuru yaptı, diğer şirketler başvuru yaparsa onlara da destek veririz” dedi.

Bilindiği üzere Rostov Oblasında kurulmakta olan Platov havalimanının ana havayolu şirketi olacak Azimut havayolu şirketinin 2021 yılına kadar Rostov na Donu şehrinden 25 şehre sefer yapmayı planladığı kaydedildi.

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