Rusya’dan THY’ye iki ödül birden
Rusya Sivil Havacılık Kurumu, Türk Hava Yolları´na Rusya´daki yabancı hava yolları arasından ‘En iyi ekonomik sınıfa sahip havayolu şirketi’ ve ‘En iyi kabin içi eğlence sitemine sahip havayolu şirketi’ ödülüne değer gördü.
National Aviation Infrastructure Show havacılık fuarında gerçekleşen ödül töreninde THY Rusya Genel Müdürü Mefail Deribaş, ödülleri Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov´un elinden aldı. Fuarda açtığı stantta aldığı ödülleri sergileyen THY, fuar boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. THY daha önce de 2010 ve 2011 yıllarında iki yıl üst üste Kremlin Sarayı´nda takdim edilen Rusya’da ulaştırma alanında verilen en büyük ödül olan ‘Altın At Arabası’ öwdülüne çeşitli dallarda değer görülmüştü.
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