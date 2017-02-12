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Rusya’dan THY’ye iki ödül birden

Rusya Sivil Havacılık Kurumu, Türk Hava Yolları´na Rusya´daki yabancı hava yolları arasından ‘En iyi ekonomik sınıfa sahip havayolu şirketi’ ve ‘En iyi kabin içi eğlence sitemine sahip havayolu şirketi’ ödülüne değer gördü.

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National Aviation Infrastructure Show havacılık fuarında gerçekleşen ödül töreninde THY Rusya Genel Müdürü Mefail Deribaş, ödülleri Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov´un elinden aldı. Fuarda açtığı stantta aldığı ödülleri sergileyen THY, fuar boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. THY daha önce de 2010 ve 2011 yıllarında iki yıl üst üste Kremlin Sarayı´nda takdim edilen Rusya’da ulaştırma alanında verilen en büyük ödül olan ‘Altın At Arabası’ öwdülüne çeşitli dallarda değer görülmüştü.

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