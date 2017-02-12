Rusya’dan THY’ye iki ödül birden

National Aviation Infrastructure Show havacılık fuarında gerçekleşen ödül töreninde THY Rusya Genel Müdürü Mefail Deribaş, ödülleri Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov´un elinden aldı. Fuarda açtığı stantta aldığı ödülleri sergileyen THY, fuar boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. THY daha önce de 2010 ve 2011 yıllarında iki yıl üst üste Kremlin Sarayı´nda takdim edilen Rusya’da ulaştırma alanında verilen en büyük ödül olan ‘Altın At Arabası’ öwdülüne çeşitli dallarda değer görülmüştü.