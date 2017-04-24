S-400 için Soçi'de karar verilecek

Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta gerçekleşecek görüşmede konunun gündeme gelebileceğini söyledi.



Bakan Işık, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 3 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirecekleri görüşmeyi hatırlatarak, "Soçi'de S-400'ler de görüşülebilir mi?" sorusuna "Orada görüşülme ihtimali var" yanıtını verdi.



Işık, "Bu görüşme sonrası S-400 ile ilgili nihai karar verilebilir mi?" sorusu üzerine de, "Oradaki görüşmenin sonucuna göre artık iş bağlanmış olur" diye konuştu.



Işık, liderler arasındaki görüşmeden sonra hangi adımın atılacağının da birlikte kararlaştırılacağını söyledi.