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Tasarı kabul edildi Almanya gidiyor

Alman Meclisi, İncirlik'teki Alman asker ve savaş uçaklarının taşınmasını öngören tasarıyı kabul ederek süreci resmen başlattı.

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Türkiye'nin, Alman parlamenterlere İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret izni vermemesinin ardından, Başbakan Merkel üsteki birliklerini başka bir ülkeye taşıma kararı almıştı.

Alman Meclisi, bugün bu konuda hazırlanan tasarıyı oyladı. Oylamada asker ve savaş uçaklarının taşınmasını öngören tasarı kabul edildi.

Böylece İncirlik'teki Alman varlığını son erdirecek süreç resmen başladı.

Almanya'nın referandum sürecindeki tavrı ve hem  PKK’lı hem de FETÖ'cü teröristlere sığınma vermesi nedeniyle gerilen ilişkiler, Türkiye'nin İncirlik misillemesiyle son bulmuştu.

İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman vekillere Türkiye izin vermemişti.  

Türkiye'den bir türlü vize Alamayan  Almanya, İncirlik'teki birliklerini taşıma kararı almış ve yeni üs için Ürdün ile görüştüklerini açıklamıştı.

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