TAV Grubu körfezin 7. lideri

Dergi, TAV’ın kuruluşundan bu yana üstlendiği inşaat işlerinin toplam sözleşme bedelinin 19 milyar doları aştığını vurguladı ve şirketin Körfez Bölgesi’nde 30 binden fazla çalışanı bulunduğunu, bunların 1570’inin de mühendislerden oluştuğunu ekledi.



TAV Grubu CEO’su Sani Şener, “Bu tip listelerin anlamı semboliktir ancak başka bir açıdan bakıldığında Türk mühendisliğinin, iş yapma modellerinin, finansal kabiliyetlerinin ve markalarının dünyanın en büyük firmalarının yarıştığı bir pazarda ulaştığı başarının da göstergesidir. Bu başarı rekabet ve teknolojik yapım açısından çok gelişmiş bir bölgede görev yapan mühendislerimizin, mimarlarımızın, teknikerlerimiz, işçilerimiz ve tüm TAV Grubu çalışanlarının emeğinin karşılığıdır. Körfez bölgesinde beş ülkenin başkent havalimanları olan Doha, Abu Dabi, Maskat, Riyad ve Bahreyn havalimanları ile İslam dünyasının ikinci en önemli şehri Medine Havalimanını yapmış olmak; Doha’nın dünyada sayısı çok az olan 5 yıldızlı havalimanlarından birisi olması; Medine ve Riyad projelerimizin MEED dergisi tarafından ‘yılın ulaştırma projesi’ seçilmesi çok önemli. Abu Dabi Havalimanı ise şu anda dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olması TAV’ı seçilebilir bir firma durumuna getiriyor. Bölgenin ilk havalimanı özelleştirmesi olan Medine Havalimanı projesinde gösterdiğimiz başarı, yeni fırsatları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’da Yanbu, Qassim ve Hail Havalimanları’nın işletme ve geliştirilmesini de projelerimiz arasına ekledik. TAV olarak biz havalimanı sektöründe uzmanlaştık ve tercih edilen bir marka haline geldik. Bölgede beş ülkenin başkent havalimanlarında imzası bulunan TAV İnşaat, Engineering News Record tarafından, üstlendiği iş büyüklüğü açısından dünyanın en büyük havalimanı yapım şirketi olarak gösterildi. Bundan sonra da Türk inşaat ve havacılık sektörü ile ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek üzere bölgedeki büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.



ENR tarafından son üç yıldır havalimanı yapımında dünyada ilk sırada gösterilen TAV İnşaat, kuruluşundan bu yana sözleşme büyüklüğü 19 milyar doları aşan proje üstlendi.



Şirket Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın ardından son olarak Bahreyn’de de ülkenin başkent havalimanının yapımını gerçekleştiriyor.



TAV Havalimanları Suudi Arabistan’da Medine Havalimanı’nı işletiyor. Geçtiğimiz günlerde imzalanan anlaşmayla üç havalimanını daha portföyüne ekledi.



TAV, Yanbu, Qassim ve Hail havalimanlarının geliştirilmesi için 400 milyon dolar yatırım yapacak.



Şirket ayrıca iştirakleri TAV Bilişim, ATÜ Duty-Free, BTA, Havaş ve TAV İşletme Hizmetleri’yle Medine’nin yanı sıra Riyad, Dammam ve Cidde havalimanlarında hizmet veriyor.



TAV, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Abu Dabi ve Dubai; Katar’da Doha; Umman’da Salalah ve Maskat; Ürdün’de Queen Alia ve Bahreyn’de de Bahreyn havalimanlarında yer alıyor.



Şener üç yıldır ilk 10’da



Liste, bölgede inşaat sektöründe yer alan iş insanlarının yaptıkları işler, çalışan sayıları, yarattıkları gelirler, kazandıkları ve kazanmayı bekledikleri projeler, pazardaki genel durum ve faaliyet düzeyleri incelenerek belirlendi.



Ek olarak, bu kişi ve şirketlerin ekonomik parametrelere karşı tutumlarına, büyümeye devam etmek için benimsedikleri stratejilere ve engel ve sorunlar karşısında ne kadar esnek olabildiklerine ve nasıl uyum sağladıklarına da bakıldı.



Şener Power 100 listesine 2015 yılında 10, 2016 yılında da 9. sırada gösterildi.



Bu yıl listeye giren ilk 10 isim şu şekilde oluştu:



1- Kez Taylor – CEO, ALEC



2- Yu Tao – President & CEO, China State



3- Samer Khoury – President (Engineering & Construction), CCC



4- Ghassan Merehbi – Chairman, Arabian Construction Company



5- Hamish Tyrwhitt – Group CEO, Arabtec Holding



6- Emad Azmy – President – Al Shafar General Contracting



7- Sani Sener – President & CEO, TAV Group



8- Khaled Musaed El Seif – Chairman, El Seif



9- Mohammed Al Abbar – Chairman, EMAAR Properties



10- Bakr Bin Laden – Chairman, Saudi Bin Ladin Group