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Tayland'da gösteri uçağı düştü

Tayland Hava Kuvvetlerine ait uçağın gösteri uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

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Tayland'ın ulusal çocuklar günü dolayısıyla ülkenin güneyindeki Hat  Yai hava üssünde gösteri düzenleyen JAS 39 Gripen tipi savaş uçağının irtifa  kaybederek yere çakıldığı belirtildi.

İzleyicilerden uzak bir alana düşen uçakta pilotun hayatını kaybettiği  kaydedildi.

Hükümet sözcüsü Werachon Sukondhapatipakerachon yaptığı açıklamada,  Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça'nın pilotun ailesine başsağlığı dilediğini  söyledi.

Tayland'da çocuklar gününde her yıl askeri alanlarda halkın da  katıldığı şenlik ve gösteriler düzenleniyor.

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