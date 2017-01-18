Thomas Cook Gambiya seferlerini iptal etti

Gambiya’yı 22 yıldır yöneten Devlet Başkanı Jammeh, Aralık ayındaki seçimleri kazanan Adama Barrow’a görevi devretmeyi reddediyor. OHAL ilanının Barrow’un yarın yapılması planlanan yemin törenini engelleyip engellemeyeceği henüz bilinmiyor.



Yaşanan bu gelişmeler üzerine Thomas Cook 20 Ocak tarihine kadar ülkenin başkenti Banjul’a seferlerin iptal edildiğini açıkladı.



Ülkedeki karışıklık yüzünden bölgedeki İngiliz vatandaşlarını almak içinde hemen şirketin bazı uçaklarını Gambiya’ya gönderdiği açıklandı.



Ülkede bir askeri müdahalede ya da çatışma yaşanmasından endişe eden binlerce Gambiyalı komşu ülke Senegal’e kaçıyor.



Ülkede 1994’te darbeyle iktidara gelen ve muhaliflerine uyguladığı baskıyla bilinen Yahya Jammeh’nin koltuğu bırakmaya yanaşmaması komşu ülkeleri de harekete geçirmiş durumda.



Seçilmiş Devlet Başkanı Adama Barrow, halen ülkesindeki siyasi kriz sonrası sığındığı Senegal’de bulunuyor.



Batı Afrika Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri Barrow’a yemin törenine kadar Senegal’de kalma tavsiyesinde bulunmuştu. Barrow’un yarın Gambiya’ya dönmesi bekleniyor.