Thomas Cook’a ait Airbus A330'un winglett’i düştü

Uçak Küba için Atlantik Okyanusu semalarına girdiğinde yaşanan olay şaşkınlıkla karşılanırken, herhangi bir tehlike yaşanmadan A330 Manchaster’a acil indi.



Bazı yolcular kopan kanat ucunun bulunduğu noktadan yakıt boşaldığını söylerken, bir yolcuda kanat ucunun kalkış öncesi teknisyenler tarafından bantla yapıştırıldığını gördüğünü ifade etti.



Kanat ucunun kopmasından sonra uçağın Trent 772 tipi motorunda yağ basıncı yaşandığı da ifade edildi.