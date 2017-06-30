THY, CMB Leasing ile anlaşma imzaladı

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları, uçuş ağı ile birlikte uçak filosunu da geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları, havayolu şirketlerine finansal kiralama, operasyonel kiralama, finansal danışmanlık, varlık yönetimi gibi birçok alanda hizmet vermekte olan Çin merkezli CMB Leasing ile finansal kiralama sözleşmesi imzaladı.



İmzalanan sözleşme ile Türk Hava Yolları filosuna katılan Boeing 777-300ER tipi uçak 2017 yılı içerisinde Türk Hava Yolları filosunda finansmanını CMB Leasing’in sağladığı 8. uçak oldu.



Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında imzalanan sözleşmeye Türk Hava Yolları Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Murat Şeker, Finansman Başkanı Ayşegül Denli, CMB Leasing Genel Müdür Yardımcısı Zhu Xi, Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Huang Bo katıldı.