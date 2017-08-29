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THY Toronto uçağı Romanya'ya acil indi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Toronto seferini yapan uçağı Romanya'ya acil indi.

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Atatürk Havalimanı'ndan kalkan TK17 sefer sayılı B777-300ER tipi uçağı Romanya hava sahasındayken bir yolcunun kalp krizi geçirmesi üzerine Bükreş Henri Coanda Havalimanı'na yöneldi.

Edinilen bilgilere göre THY uçağının Bükreş'e sorunsuz indiği belirtilirken, kalp krizi geçiren yolcunun hastaneye kaldırıldığı ve Toronto uçağının yakıt aldıktan sonra tekrardan havalanmasının beklendiği öğrenildi.

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