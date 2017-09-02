THY uçağına Trabzon'a inişte kuş çarptı

29 Ağustos'ta Atatürk Havalimanı'ndan kalkan TK-2828 sefer sayılı TC-JRB kuyruk tescilli A321 tipi uçağa Trabzon'a son yaklaşmadayken kuş çaprtı, uçak inişe devam ederken 11 numaralı piste sorunsuz teker koyduğu belirtildi.



Avherald bilgilerine göre, uçakta yapılan incilemede radom kısmında hasar meydana geldiği rapor edildi.



29 Ağustos'taki inişin ardından uçağın 60 saat veya daha fazla yerde kaldığı belirtildi.