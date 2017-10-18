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THY Uçuş Eğitim Başkanlığına Kaptan Pilot Aykut Alpa getirildi

Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Eğitim Başkanlığına Kaptan Pilot Aykut Alpa getirildi.

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Alınan bilgiye göre, evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Kaptan Pilot Sedat Şekerci'den boşalan göreve THY İcra Komitesi tarafından atama yapıldı.

Uçuş Eğitim Başkanlığına, sorumlu kaptan pilot olarak görev yapan Aykut Alpa atandı.

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