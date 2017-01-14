THY’den kar nedeniyle uçuşu iptal edilen öğrencilere 'ücretsiz erteleme'

THY Basın Müşavirliği, 8 Ocak 2017 tarihine kadar bilet alan ve uçuşu iptal olan üniversite öğrenciler için Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet’e bağlı uçuşlarda 19 Ocak 2017 tarihine kadar herhangi bir ek ücret ödemeden biletlerini değiştirme kararı aldı. Ücretsiz erteleme hakkı verilen uçuşların yurtiçi seferlerle sınırlı olduğu açıklandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün Twitter’dan yaptığı açıklamda, yurtiçi bilet alan THY yolcusu üniversite öğrencileri, öğrenci kimliği ve final tarihlerinin ertelendiğini gösteren belgeleri ibraz etmeleri halinde ileri bir tarihe bilet alabileceklerini açıkladı.