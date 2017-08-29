THY'nin bugünkü Huston uçuşuda iptal

THY'den yapılan son açıklamada Houston'a 29-30 tarihleri arasında yapılacak olan seferlerin, havalimanı ve şehir arasında ulaşım durduğundan dolayı iptal edildiği belirtildi.



THY fırtına yüzünden 26 Ağustos'ta da Houston seferini iptal ederken, 27 Ağustos günü Houston seferini yapan uçağı da havalimanına ulaşan yolların su altında kalması nedeniyle Chicago O'Hare Havalimanı'na inmişti.



İptallere ilişkin THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Houston şehrinde yaşanan sel felaketi sebebiyle havalimanı ve şehir arasındaki ulaşım durduğundan dolayı, meydan otorite tarafından operasyona kapatılmıştır.



Bu sebeple 29 AUG TK 33 ISTANBUL/HOUSTON – 29 AUG TK 34 HOUSTON/ISTANBUL, 30 AUG TK 33 ISTANBUL/HOUSTON – 30 AUG TK 34 HOUSTON/ISTANBUL seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir."