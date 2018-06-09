Türk kirazı, Turkish Cargo ile taşınıyor

Dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen hava kargo taşıyıcısı olan Turkish Cargo, lezzeti ve kalitesiyle dünya markası olma yolunda ilerleyen Türk kirazını, geniş gövde kargo uçaklarıyla Norveç’in başkenti Oslo’ya taşıyor. A330 tipi kargo uçaklarıyla gerçekleştirilen taşımalarda kiraz mevsimi boyunca 10 özel (charter) sefer ile toplam 600 ton Salihli (Napolyon) cinsi kiraz Oslo’ya taşınacak. Kirazlar Norveç genelinde 1600’den fazla markette tüketime sunuluyor.

Kiraz yetiştiriciliği ile öne çıkan İzmir, Manisa, Isparta, Adana, Konya, Kahramanmaraş gibi illerde ve Toros Dağı yaylalarının 500 ile 2500 metre arası rakımında yetişen kiraz; aroması, dayanıklı yapısı ve sap uzunluğuyla dünyadaki benzerlerinden ayrılıyor.

Çiftçiler tarafından özenle yetiştirilen kirazlar olgunlaştıklarında ağaçlardan toplanarak boyut, cins ve kalitelerine göre ayrıştırılıyor. Beşer kiloluk paletler halinde iklimlendirmeli araçlara yüklenen kirazlar tırlar ile Turkish Cargo’nun operasyon merkezi İstanbul Atatürk Havalimanı’na getiriliyor. Kirazların tüm uçağa yükleme, taşıma ve indirme operasyonu 6 saatten kısa sürede gerçekleştirilirken gökyüzündeki Norveç yolculuğu ise yaklaşık üç saat sürüyor.

Taşıma ile ilgili açıklamada bulunan ihracatçı Veysel Tüysüz; “Dünyanın en lezzetli kirazları bizim topraklarımızda yetişiyor ve biz bu değerimizi Turkish Cargo ile sınırların ötesine taşıyoruz. Eskiden kirazlarımızı Norveç’e taşıyan tırlarımız bölgeye 6 günde ulaşıyordu. Uzun taşıma süresi nedeniyle kirazlarımız kalitesini kaybedebiliyor, çürümeler olabiliyordu. Şimdiyse o süre 6 saate düştü, 6 gün içerisinde ise tüm ürünlerimiz Norveç raflarında tükeniyor. Geçen yıla göre ihracatımızı %30 artırırken 8 yeni ülkeden talep aldık. Turkish Cargo’nun hız ve kapasite avantajı biz ihracatçılar için büyük fırsat.” dedi.

Birçok ülkede 20 – 30 gün aralığında olan kiraz hasat dönemi coğrafi konumu ve iklim çeşitliliği nedeniyle dünya kiraz üretiminde lider olan Türkiye’de 3 ay (Haziran, Temmuz, Ağustos) sürüyor. Turkish Cargo kiraz üreticisi ile gerçekleştirdiği bu önemli iş birliği sayesinde Türk kirazının hem raf ömrünün uzunluğuna hem de yeni ülkelere açılmasına önemli katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıla göre kiraz ihracatında önemli bir artış görülürken farklı ülkelerden gelen talepler de karşılanmaya başlandı. Böylece Turkish Cargo Türk ekonomisine katkısını bir kez daha kanıtladı.

Dünyanın 121 ülkesini kapsayan efektif uçuş ağı sayesinde dünyanın herhangi bir ülkesinden gelen ithalat-ihracat talebine rahatlıkla karşılık verebilen Turkish Cargo, sahip olduğu uçak filosu, operasyonel çeşitliliği ve soğuk hava taşımaları tedarik zinciri ile özel kargolar için güven oluşturuyor.