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Uzayda protesto edilen ilk kişi oldu

Tartışmalı politikaları nedeniyle protesto edilmeye deyim yerindeyse yabancı olmayan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de uzaydaki ilk protestoya sebep olan kişi olarak tarihe geçti.

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Otonom Uzay Ajansı Ağı (ASAN), Trump'ı protesto etmek için 27.000 kilometre yüksekliğe, yani atmosferin 'yakın uzay' olarak tabir edilen bölgesine bir pankart gönderdi.

​Bir Twitter iletisi gibi görünen pankartın üzerindeyse, '@realDonaldTrump, şuna bir baksana, seni o. çocuğu' ifadeleri yer aldı.

Bu ifade aslında Ay'da yürüyen altıncı insan olan astronot Edgar Mitchell'a ait.

Mitchell Ay'dan Dünya'ya bakmanın nasıl bir his olduğunu anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı: "Ay'dan bakınca uluslararası politika çok önemsiz görünüyor. Öyle ki politikacıları enselerinden tutup çeyrek milyon mil ötedeki buraya sürükleyip 'şuna bir baksana, seni o. çocuğu' demek istiyorsunuz."

Öte yandan ASAN yetkilileri, protestonun nedeni Trump'ın 'bilime ve kanıta dayanarak politika üretmeye savaş açması' olduğunu söylüyor.

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