Valiliklere helikopter, drone ve İHA talimatı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla, 81 il valiliği, il emniyet müdürlüğü ve il jandarma Komutanlıkları’na “Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderildi.
Genelgede, trafiğin yoğun olduğu güzergahlar, bayram süresince, helikopter, Drone ve İHA’lar ile takip edilmesi istenildi.
Hizmet gerekleri dikkate alınarak, helikopterler ile Drone ve İHA türü hava taşıtlarından, trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda bayram süresince yararlanılacak ve Polis-Jandarma Trafik Birimleri Karma Ekipleriyle yoğun denetimler gerçekleştirilecek.
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