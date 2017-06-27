Yangın alarmı acil indirdi

PH-CDE kuyruk tescilli B737-800 tipi uçak Amsterdam-Kos uçuşu için Schipol Havalimanı’ndan kalkıştan kısa süre sonra iniş takımlarında yangın ikazı verdi.



İkaz üzerine pilotlar kuleyle irtibata geçerek acil iniş yapacaklarını bildirdi.



Kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra Schipol’e inen uçak için havalimanı etfaiyesi geniş tedbirleri arasında iniş gerçekleştiril.



Uçakta gösterge arızası mı, yoksa gerçek anlamda bir yangın olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.