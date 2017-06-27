ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Yangın alarmı acil indirdi

Corendon'un Hollanda merkezli şirketi Corendon Dutch Airlines, Amsterdam’a yangın ikazıyla acil iniş yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

PH-CDE kuyruk tescilli B737-800 tipi uçak Amsterdam-Kos uçuşu için Schipol Havalimanı’ndan kalkıştan kısa süre sonra iniş takımlarında yangın ikazı verdi.

İkaz üzerine pilotlar kuleyle irtibata geçerek acil iniş yapacaklarını bildirdi.

Kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra Schipol’e inen uçak için havalimanı etfaiyesi geniş tedbirleri arasında iniş gerçekleştiril.

Uçakta gösterge arızası mı, yoksa gerçek anlamda bir yangın olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA