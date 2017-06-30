Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Yemen'e gidecekler kolera salgınına dikkat

İç savaşın pençesindeki Yemen, kolera salgınıyla mücadele ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 27 Nisan’dan beri koleradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 1.200’ü geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kolerayla mücadele için Yemen’e 36 ton tıbbi malzeme ulaştıran Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgının yayılma hızının geçen aya oranla düştüğünü duyurdu.

Başkent Sana’a‘da kısıtlı imkanlarla çalışan sağlık ekipleri uluslararası yardımın yeterli olmadığını belirtiyor:

“Burada, Sab’een hastanesinin kolera koğuşunda her gün sayısız hasta ağırlıyoruz, aralıksız çalışıyoruz. Her dakika 2 ya da 3 hasta daha geliyor. Bu çok büyük bir rakam.”

UNICEF’in Yemen’e ulaştırdığı ilaçların ancak 10 bin hastanın tedavisi için kullanılabileceği sanılıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Vizelerde sıkıntı var, Sayın Başbakan

Başbakan Yıldırım: Vizelerde sıkıntı var, Sayın Başbakan

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Devlete borcu olanlar bugün son gün

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA