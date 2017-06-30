Yemen'e gidecekler kolera salgınına dikkat

Kolerayla mücadele için Yemen’e 36 ton tıbbi malzeme ulaştıran Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgının yayılma hızının geçen aya oranla düştüğünü duyurdu.



Başkent Sana’a‘da kısıtlı imkanlarla çalışan sağlık ekipleri uluslararası yardımın yeterli olmadığını belirtiyor:



“Burada, Sab’een hastanesinin kolera koğuşunda her gün sayısız hasta ağırlıyoruz, aralıksız çalışıyoruz. Her dakika 2 ya da 3 hasta daha geliyor. Bu çok büyük bir rakam.”



UNICEF’in Yemen’e ulaştırdığı ilaçların ancak 10 bin hastanın tedavisi için kullanılabileceği sanılıyor.