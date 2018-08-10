Alışveriş yapan konsere gidiyor
Ankara'nın Online Marketi Yunus Online, ses getiren yaz konserlerine devam ediyor.
16 Eylül’e kadar devam edecek konserlerde şu ana kadar Edis, Koray Avcı, Rober Hatemo, Demet Akalın, İrem Derici, Gülşen ve Çelik hayranlarıyla buluştu. İnternete www.yunusonline.com adresinden, cep telefonlarında ise ‘Yunus Online’ uygulamasını indirip 200 TL’lik alışveriş yapanlar, diledikleri sanatçının konserine hediye bilet kazanıyor. Yunus Online Yaz Konserleri’nin programı şöyle:
1 Eylül: Tan Taşçı
2 Eylül: Murat Dalkılıç
9 Eylül: Buray
16 Eylül: Kerimcan Durmaz-Ayşe Hatun Önal
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