Alışveriş yapan konsere gidiyor

16 Eylül’e kadar devam edecek konserlerde şu ana kadar Edis, Koray Avcı, Rober Hatemo, Demet Akalın, İrem Derici, Gülşen ve Çelik hayranlarıyla buluştu. İnternete www.yunusonline.com adresinden, cep telefonlarında ise ‘Yunus Online’ uygulamasını indirip 200 TL’lik alışveriş yapanlar, diledikleri sanatçının konserine hediye bilet kazanıyor. Yunus Online Yaz Konserleri’nin programı şöyle:

1 Eylül: Tan Taşçı 2 Eylül: Murat Dalkılıç 9 Eylül: Buray 16 Eylül: Kerimcan Durmaz-Ayşe Hatun Önal