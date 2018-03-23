Altın kulaçtan rekor üstüne rekor

Türkiye’nin en prestijli yarışması olarak anılan şampiyonada Yenimahalle’nin adı altın harflerle yazıldı. 8 yıldır Yenimahalle Belediyesi bünyesinde eğitim almaya devam eden ve dereceleriyle yürek hoplatan 13 yaşındaki altın kulacı Merve Tuncel, antrenörleri Yiğit Yüreğir ve Erhan Bulut ile birlikte gittiği İstanbul’dan da başı dik döndü. Yarışmaya katılan 450 yüzücü arasından sıyrılan Tuncel, Türk Milli Takımına girmeye hak kazandı. Şampiyonada 50-100-200 metre Kelebek Türkiye Şampiyonu ve 400-800 metre Serbest Türkiye Şampiyonu olan Tuncel, 200 metre serbestte Türkiye 2’incisi, 100 metre serbestte Türkiye 3’üncüsü ve 200 metre karışık ile 50 metre serbestte de Türkiye 4’üncüsü oldu.