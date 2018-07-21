Amatör balıkçılar ‘Turna’ için olta attılar

Başkent'in doğa sporlarıyla da adını duyuran şirin ilçesi Ayaş, son yıllarda olta balıkçılarının da buluşma adresi oldu. Sincan Amatör Olta Balıkçıları ve Kara Avcıları Derneği (SİNABDER) tarafından Çanıllı Barajı’nda, ‘Turna Balığı Yakalama Yarışması ve Şenliği’ düzenlendi. Bu yıl 8’incisi düzenlenen yarışma, kıyı ve bot balıkçılığı olmak üzere iki ana kategoride yapıldı. 181 yarışmacının olta attığı yarışmada kıyasıya mücadele yaşandı.

İKİ GÜN SÜRDÜ

İki gün süren etkinlikte tüm yarışmacı ve kampçılara sınırsız su, çay ve yemek ikramında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir adet ambulans ve bir adet su tankerini de hazır bekletti. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığını geliştirmek ve doğa sporlarına teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, “ Belediye Başkanımız Mustafa Tuna, sosyal belediyeciliğe büyük önem veriyor. Bize de bu tür faaliyetlerin desteklenmesi konusunda kesin talimatı var. Doğa sporlarına yönelik faaliyetlerimiz ve desteklerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Yeni projelere kapımız açık” dedi.

31 BALIK YAKALANDI

En büyük turna balığını yakalamak için sabahın erken saatlerinde baraj gölüne açılan balıkçılar, toplamda 31 turna balığı yakaladı. Jüri tarafından boyları ölçülen balıklar, balık popülasyonunun devamı için tekrar suya bırakıldı. Balıkçılık dilindeki tabirle, ‘balıklar suya iade edildi’. Yarışma sonunda en uzun balığı yakalayarak, dereceye girenlere kupalarını ve ödüllerini, Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ayaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Elveren ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu verdi.