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ANKAmall’da yaz konserleri başlıyor

Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall’un yaz konserleri 28 Temmuz’da Volkan Konak ile başlıyor.

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Arka bahçede düzenlenecek konserler yaz akşamlarında ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Konak’tan sonra Funda Arar 4 Ağustos’ta hayranlarıyla buluşacak. ANKAmall’un son konuğu ise 11 Ağustos’ta Edis olacak. Saat 21.00’de başlayacak konserler ücretsiz izlenebilecek. 

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