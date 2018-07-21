ANKAmall’da yaz konserleri başlıyor

Arka bahçede düzenlenecek konserler yaz akşamlarında ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Konak’tan sonra Funda Arar 4 Ağustos’ta hayranlarıyla buluşacak. ANKAmall’un son konuğu ise 11 Ağustos’ta Edis olacak. Saat 21.00’de başlayacak konserler ücretsiz izlenebilecek.
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