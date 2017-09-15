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Ankara’dan Meksika’ya sağlık çıkarması

Ankara Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez programından 17 kişilik ekip, Meksika’da ‘Dinamik ayak-bilek ortezleri, Diz-ayak bileği-ayak ortezleri’ eğitimi verdi. Tekerlekli sandalyeye bağımlı bir hastanın yürümesi sağlandı.

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Ankara Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez programı öğretim elemanlarından oluşan 17 kişilik ekip, Meksika’da Meksika Şehri’nde Iztapalapa Rehabilitasyon Merkezi’nde ‘Dinamik ayak-bilek ortezleri, Diz-ayak bileği-ayak ortezleri’ eğitimi verdi. Kapasite geliştirme programı çerçevesinde alan uzmanlarına verilen eğitim, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ve Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) Kurumu işbirliği ile gerçekleşti. Teorik ve uygulamalı yürütülen eğitime 13’ü alan uzmanı olmak üzere 17 Ankara Üniversitesi sağlık çalışanı katıldı. Dinamik ayak-bilek ortezleri (DAFO) ile Diz-ayak-bilek ortezleri (KAFO) hakkında geniş çaplı bilgilerin paylaşıldığı eğitimler hem uygulamalı ve hem de teorik olarak verildi.

İKİ HASTADAN BİRİ YÜRÜDÜ

Rehabilitasyon Merkezi’nde nörolojik nedenli paralitik (felçli) dört hasta, ortotik yönden değerlendirildi. Ardından her bir hasta için sekiz farklı DAFO tasarlandı ve ölçü alınarak üretildi. Uygulanan DAFO’larla hastaların patolojik yürüyüşleri düzeldi ve tekerlekli sandalyeye bağımlı olan ve yürüyemeyen iki hastadan birinin ortezleriyle bağımsız yürümesi sağlandı. Diğer ileri düzeyde spastik hastanın da ortezleriyle ve yürüteçle mobilizasyonu gerçekleştirildi.

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