Ankaralı aslanlar gecede buluştu

1905 AGS Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğindeki geceye Dernek Üyelerinin yanı sıra TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, AKSİAD Başkanı Ali Tekin Çelik, Ankara bürokrasisinin ve iş hayatının önemli temsilcileri katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Başkan Özüdoğru, düzenledikleri Business Network Organizasyonu’nun gerçekleşen büyük katılımla amacına ulaştığını söyledi. Özüdoğru, “Birbirinden değerli iş adamlarımızı bu tip organizasyonlarda bir araya getirip daha çok iş imkanı yaratmayı hedefliyoruz. “Galatasaray Bitmeyen Sevdamız” derken sarı kırmızı renklerin sadece dostlukların değil iş birlikteliklerini de güçlendirmesi için çaba gösteriyoruz” dedi.

Gecede ayrıca 1905 AGS’ye yeni üye olan iş adamlarına birer plaket verildi daha sonra, Ekim ayında kurulan Galatasaray’ın doğum günü pastasını da davetliler tarafından kesildi.