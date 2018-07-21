Ankara’nın ikinci 500’deki devleri

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı ilk 500 arasında olduğu gibi ‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ arasında da Ankara, geçen yıla göre üst sıralara yükselmeye devam etti. 2016 yılındaki 6 firmanın dışarıda kaldığı listeye 5 yeni firma ise üst sıralarda girmeyi başardı. Buna göre listenin 41’inci sırasında ASAŞ Ambalaj Baskı liste başı oldu. Hızlı bir yükseliş yapan AS Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda ise 102’nci sırada yer aldı. Listede Erkunt Sanayi 104, İşbir Sünger 133, Mikropor Makine 160, Özdoğu İnşaat 171, Dorçe Prefabrik 192, Çamsan Poyraz 219, Kazan Soda Elektrik Üretim 225, Çelikler Taahnüt İnşaat ve Sanayi 239, Baştaş Hazır Beton 254, Seğmenler 271, Panelsan Çatı 287, İba kimya 347, Akdaş Döküm 357, FNSS Savunma Sistemleri 368, Ankara Un 380, Alimar Makine 404 ve Panda Alüminyum 434’üncü sırada bulunuyor.

LİSTE DIŞI KALDILAR

Geçen yıl listenin 91’inci sırasında bulunan Ankara Un’un 380’e, 70’inci sıradaki Baştaş Hazır Beton’un da 254’üncü sıraya gerilediği dikkati çekti. Yine önceki yıl listenin 37’nci sırasında bulunan Ulusoy Elektrik’in ilk 500 içerisinde olmadığı görüldü. Demir Export, Ankara Ofis Yem Gıda, Termikel, Elektromed ve ismi açıklanmayan bir firma ise ikinci 500 içerisine giremedi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında ASO üyesi 19 firmamız yeraldı. Firmalarımızı tebrik ediyor, önümüzdeki yıllarda ilk 500’de yer alması temennisiyle başarılar diliyorum” dedi.