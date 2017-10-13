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Astor ar-ge projelerinin yeni hedefi: ABD

Trafo sektörünün Türkiye lideri Astor Transformatör, ABD’de kullanılabilecek trafo imalatı için düğmeye basıyor.

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Transformatör üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük 5 firmasından biri olan Astor Transformatör, ihracat gerçekleştirdiği 58 ülkeden sonra yüzünü Amerika’ya dönüyor ve Amerika Kıtasında kullanılmak üzere üretilecek trafolar için Ar-Ge çalışmalarının startını verdi. ‘Ar-Ge Merkezli Büyüme’ mottosunu şirket politikası haline getiren Astor Transformatör, Ar-Ge’yi her işin merkezine yerleştirerek büyüme hızında artış olacağını öngörüyor. 60 kişiyi istihdam eden Astor Transformatör’ün Ar-Ge merkezi 2016 yılı şubat ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayını aldı. Son dönemlerde istihdamı artırma yolunda ilerleyen Astor Transformatör son bir yılda personel sayısını 455 e çıkardı. Devletin motivasyon desteği artan yatırımlarda önemli rol oynasa da Türkiye Ar-Ge konusunda küresel ortalamanın altında kalıyor. Okul öncesi eğitime kadar düzenleme gerekiyor.

 

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