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Ayşe Hatun Önal Meriç Restaurant’ta

Ankaralılar yaza ve eğlenceye Meriç Restaurant ile muhteşem bir başlangıç yapacak.

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Şehrin karmaşasından çok uzak, mavi ile yeşilin birleştiği noktasında yepyeni sürprizlerinin müjdesiyle sezonu açan Meriç Restaurant, 1 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştireceği ‘Yaza Merhaba Havuz Partisi’nde Ankaralıları Ayşe Hatun Önal ile buluşturacak. Arda Ceylan ve Bülent Mert’in DJ performansıyla başlayan parti, saat 16.00’ya kadar Ankara’yı eğlenceye taşıyacak. Saat 16.00’da Ayşe Hatun Önal’ın eşsiz performansı ile had safhaya çıkacak eğlence 18.00’de sona erecek. Şehrin yorucu temposundan uzaklaşmak isteyen, lezzetin, havuzun ve güneşin tadını çıkartmak isteyenler için yıllardır değişmeyen adres olan Meriç Restaurant, 80 kişilik mükemmel kış bahçesi, 300 kişilik eşsiz kapalı salonu, 700 kişilik havuz başı yemek alanı, güneşlenme terası, Havuz Cafe’si, çocuklar için yüzme havuzu, yetişkinler için ise aqua parkı ile restaurant & eğlence konseptinin standartlarını yeniden belirliyor.

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