Başkent’in şampiyonu Mamak

Ankara’nın en iyisinin belirlendiği Final-Four finalinin ikinci maçında da rakibini 81-71 yenen Yeşil-Beyazlılar Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Maçın son düdüğü ile şampiyonluğu doyasıya kutlayan gençler, basketbolda bir şampiyonluk geleneği de gerçekleştirdi. Sayı attıkları potanın filelerini kesen sporcular, objektiflere poz vererek şampiyonluğu ölümsüzleştirdi. Her maçında onları desteklemeye gelen taraftarları ve ailelerini unutmayan Yeşil-Beyazlılar alkışlayarak teşekkür etti.

HERKESİ TEBRİK EDİYORUM

Genç Takımın bu yıl kurulmasına rağmen, yıllardır bu alanda mücadele eden rakiplerini geride bırakarak şampiyon olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kısa sürede elde edilen bu başarı, önemli bir misyonu yerine getirdi. Gençlerimiz, alt yapının gelecek için ne kadar önemli bir unsur olduğunu ve bunun da disiplinli ve sistemli çalışan bir ekip ile birleşince neler başarabileceklerini herkese göstermiş oldu” diye konuştu.