Bebeklerinize güvenle bağlanın

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr Sebahat Turan, bebeklerin dünyaya geldiği andan itibaren annesine bağlanma duygusu taşıdığını ifade ederek, anneleri uyardı.

Bebeklerin doğumun hemen ardından dış dünyanın gerçekliği ve anneleri ile karşılaştığını ifade eden Turan, “Bebeğin en erken dönem algısal tercihlerinde insan yüzü ve insan sesi gelir. Bu uyaranlara cevap verirken de sosyalleşir. Anne ile bebek arasındaki her şey sezgiseldir. Anne ile bebek arasındaki bağlanma bağı tek başına kurulmaz, ikisi arasında ortaklaşa yaratılır. Yüz yüze karşılıklı bakışmadır, bebeğin annesi tarafından dokunulması, okşanmasıdır, belki annenin ses tonunun rengidir. Bebek ile anne arasındaki bağın özü, görsel, dokunsal ve işitsel temastır. Bu bağlamlarda anne ve çocuk arasında kopukluk varsa güvensiz bağlanma yaşanır. Bebek doğduğunda en önemli özelliği koku alma yeteneğidir. Annenin kokusu bebeğin anne ile ilgili ilk tasarımıdır. İlk hafta bebek annesinin kokusunu diğer annelerin kokusundan çok çabuk ayırt edebilir. İlk temel duygu koku alma ve dokunmadır. O yüzden bebekler doğar doğmaz güvenli bağlanma için anneleri ile ten tene temas yaşamaları tavsiye edilir” diye konuştu.

GÜVENSİZLİĞİ YOK EDEN ANAHTAR

Bağlanma literatüründe güvenli bağlanma diye bir nokta olduğunu ve ayakları yere basan nesillerin yetişmesi için bunun çok önemli olduğunu ifade eden Dr. Sebahat Turan, “Hayata çok zor başlayan, bebekliğinde güvensiz bağlanma yaşayan bireyler tüm hayatları boyunca ikili ilişkilerinde bu döngüyü tekrarlayabilirler. Bu kişilerdeki en önemli şey ebeveynlerinin güvensizliğinden kaynaklanır. Annenizden ödünç aldığınız hayata güvensiz bağlanma stilini yok etmek sizin elinizde. Sağlıklı bir terapi süreci ile bu döngüyü değiştirebilirsiniz” diye konuştu.