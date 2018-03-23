BELKO kömüre zam yapmadı

Büyükşehir Belediyesi’nin dar gelirli vatandaşlara yardım amaçlı dağıttığı 69 bin ton aynı kalitedeki kömürün de tedarikçisi oldu. BELKO, kış sezonu vatandaşlardan gelebilecek talep artışını da dikkate alarak, geçtiğimiz yılın sezon fiyatlarını değiştirmedi. Bu yıl kömür fiyatlarına zam yapmayan BELKO, 40 torbası 1 ton olmak üzere peşin 790 TL, kredi kartına ise 5 taksitle 815 TL’den kömür satışı gerçekleştirdi.

KALİTEDE GÜVEN, FİYATTA İSTİKRAR

İthal kömürün tüm ölçüm ve kalite kontrolü İskenderun Limanı’nda gemiden indirilmeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanırken, kömürün BELKO tarafından alınmasının ardından akredite laboratuvarlarında da teste tabi tutuluyor. BELKO Genel Müdürü Bekir Yılmazoğlu, “Amacımız, Ankaralılara ucuz, temiz ve kaliteli kömür sunmak. Uyguladığımız bu politika, Ankara’da kömür fiyatlarının aşırı ölçüde yükselmesini önleyip, istikrarın oluşmasına da katkı sağlıyor” dedi.

SAHTECİLERE KARŞI DİKKAT

BELKO’nun mahalle aralarında gezici satış yapan araçları bulunmadığını belirten Yılmazoğlu, vatandaşları sahtecilik yapanlara karşı uyardı.Vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını ve şüphelendikleri kömür satıcılarını şikayet etmesini isteyen Genel Müdür Yılmazoğlu, “Vatandaşlarımız hem kendi hem de diğer vatandaşların sağlıklarını düşünerek şikayetlerini vakit kaybetmeden 153 Mavi Masa’ya bildirmeli” diye konuştu.