Beşikkaya Mahallesi’ne yeni kültür merkezi

5 bin 500 metrekarelik inşaat alanıyla Altındağ’ın modern yapısına ayak uyduracak olan kültür merkezi, hem kültür merkezi hem düğün salonu olarak işlev görecek. En alt kattaki 300 kişilik düğün salonu Altındağlı vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Dünya evine girmek isteyen çiftler artık buradaki düğün salonunda da ‘evet’ diyebilecek. 500 kişilik konferans salonunun bulunduğu zemin katta ise seminer, konferans, sempozyumlar düzenlenecek. Yine bu kattaki 3 derslik Altındağlı kadınların el becerilerinin gelişmesi için çalışma atölyesi olarak da kullanılabilecek. 1. kattaysa 9 derslik yer alacak ve kadınlar bu sınıflarda okuma yazmadan İngilizceye kadar birçok eğitim alacak.