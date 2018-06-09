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Beypazarı’na tam otomasyon sera

Çiçek ve yeşil bitki ihtiyacının tamamını kendi üretimi ile sağlayan Beypazarı Belediyesi, bu konuda yatırım ve çalışmalarını daha ileriye taşımayı ve ürün yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.

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Bu çerçevede Kuyucak Mahallesi Seren Mevkii’nde meyve bahçesinin bulunduğu alanda 120 dönüm üzerinde dev sera kurulumu için çalışmalar başlatıldı. Serada tam otomasyon sistemle sebze fidesi, salon bitkileri, mevsimlik çiçek ve her mevsim kullanılabilecek peyzaj ürünlerinin yetiştirilecek. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Sera kurulumu çalışmalarımız hızla sürüyor. Son aşamaya gelen projemizi en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunmayı planlıyoruz” dedi.
 

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