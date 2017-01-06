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Beypazarı’nda kızak şenliği

Beypazarı Belediyesi, Geleneksel Kızak Etkinliğini 8 Ocak tarihinde ilçeye 30 kilometre mesafedeki 1600 rakımlı Karaşar Kiraz yanı Yayla mevkiinde yapacak.

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Etkinliğe katılacak , otobüslerle etkinlik alanına ücretsiz götürülecek. Kızak yarışları, en güzel kardan adam, kızak çekme ve halat çekme yarışı, off road gösterileri ile renkli görüntülere sahne olacak Kızak Etkinliği için hazırlıklar tamamlandı. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "İlçemiz tarihi, kültürü, doğası ve temiz havası ile de göz dolduruyor. 1600 rakımlı Kiraz yanı mevkiimizde sürekli kar mevcut ve vatandaşlarımız hafta sonlarını ailecek kızak kayarak, mangal yaparak vakit geçiriyorlar. Biz de yoğun kar yağışının başlaması ile 8 Ocak tarihinde bu etkinliğimizi gerçekleştirme kararı aldık” dye konuştu. 

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