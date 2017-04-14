Bez torba geri geliyor

ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, siyah poşet yerine uygulamaya geçirilen poşetlerde kimyasal kullanılmamasını isteyerek, “Biyobozunur poşetlere standart getirilmesinin ve kimyası bozulmadan tüketiciyle buluşması gerekir” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Çelikus, dernek olarak siyah poşetlerin yasaklanarak yerine file veya bez torba kullanılması konusunda yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini hatırlattı. Son günlerde biyobozunur poşetlerin kimyasının bozulduğunun yönünde şikayetler üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığının başlattığı incelemeleri desteklediklerini ifade eden Çelikus, “Öyle bazı biyobozunur poşetler üretiliyor ki onlara da kimyasal katılıyor. Bunlar iki ayda yok oluyor ama o kimyasaldan dolayı toprağı veya suyu kirletiyor. Biz onu da arzu etmiyoruz. İstiyoruz ki iki ayda doğada kendini yok etsin ama bu katkı maddeleriyle olmasın. Doğal yollarla oluyorsa olsun. Bu amaçla biyobozunur poşetlere standart getirilmesinin ve kimyası bozulmadan tüketiciyle buluşması gerekir. İnsan sağlığının korunması bizim için çok önemli olduğundan dolayı ‘doğa dostu poşet, doğada yüzde 100 çözünür, biyobozunur, oxobozunur, hidro biyobozunur’ gibi uygulamalarının kimyaları bozulmadan kullanılması gerekir” dedi.

Önce insan ve sağlık

Çelikus, “Sayın Gümrük Ticaret Bakanımızın hassasiyetini paylaşıyoruz. Biz de ESDER olarak insan sağlığına ve çevreye zararlı poşet imalatı ve uygulanmasının takipçisi olacağız. Önce insan ve sağlık daha sonra alışveriş ve ticaret ilkesinin yılmaz savunucusuyuz. Esnaf, sanatkâr ve poşet imalatçımıza bu ilkeler doğrultusunda alışveriş ve üretim yapmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.