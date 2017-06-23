Büyükşehir Ramazan Bayramı’na hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı önlemlerini tamamladı. Başkentliler, Bayram süresince talep ve şikayetlerini, 7/24 açık olan ALO 153 hattına iletirken, Zabıta ve İtfaiye ekipleri de tatil süresince görev başında bulunacak. EGO otobüsleri de, her bayram olduğu gibi bu bayram süresince de ücretsiz olacak.

Türkiye’de ilk olarak Ankara’da başlatılan ve gelenek halini alan bayramda ücretsiz seyahat uygulaması, 3 günlük Ramazan Bayramı süresince (25 Haziran Pazar, 26 Haziran Pazartesi, 27 Haziran Salı) devam edecek.

Bayramlarda vatandaşların, ulaşım sorunu olmadan mezarlık ve akraba ziyaretlerini kolaylıkla yapabilmeleri, istedikleri yerlere rahatça ulaşabilmeleri için EGO bünyesindeki otobüslerle ücretsiz yolcu taşıması uygulamasıyla Başkentliler otobüslere Ankarakart’ı okutmadan binebilecekler.

MEZARLIKLARA KOLAY ULAŞIM…

Ankaralıların, arife gününden itibaren mezarlıklara kolay gidebilmeleri için EGO otobüsleri sefer yapacak. Arife günü otobüslerde normal tarife uygulanacak, Bayram süresince ise ücretsiz olacak. Bayram süresince araçlarıyla Karşıyaka Mezarlığı’nı ziyaret edecek vatandaşlar, 6.kapıdan girecekler, 5. Kapıyı kullanarak mezarlık alanından çıkabilecekler. 2. Kapıyı sadece engelli belgesi olan araç sürücüleri kullanacak.

BİRİMLER 7/24 GÖREV BAŞINDA

Büyükşehir Belediyesi, Bayram süresince tüm birim ve bağlı genel müdürlükleriyle görev başında olacak. ALO 153 ‘Mavi Masa’ Bayram’da 7/24 çalışarak, Ankaralıların dilek, talep ve şikayetlerini almaya devam edecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal Arıza ekipleri de 24 saat aralıksız görev yaparak, Bayram süresince Başkentlilerin acil ihtiyaçlarını karşılayacak. Öte yandan bayram süresince Ankara sakini vatandaşlar, ASKİ ve Zabıta için ALO 153’ü arayabilecekler.

İTFAİYE’DEN UYARILAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da diğer günlerde olduğu gibi, Ramazan Bayramı süresince 7/24 mesaisini sürdürecek. Bayram süresince piknik yerlerine gidecek vatandaşların yangın çıkmaması için yaktıkları ateşi söndürdüklerinden emin olmaları konusunda çok dikkatli olmalarını isteyen itfaiye yetkilileri, ayrıca tatile gideceklerin, evlerindeki elektrik şalterini, su ve doğalgaz vanalarını mutlaka kapatmaları gerektiğine dikkat çektiler. İtfaiye yetkilileri, özellikle barajlar, göller, ırmak ve su birikintilerine serinlemek için girecekler konusunda aileleri de uyararak, “Aman dikkat çocuklarınızı kontrol edin, Bayram acıya dönüşmesin” dediler.