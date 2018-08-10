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Büyükşehir’den borç yapılandırma uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vergi ve harç gibi borcu bulunan mükellefleri, yapılandırma işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyardı. Yapılandırmada son gün 27 Ağustos olarak açıklanmıştı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yapılandırma süresinin 27 Ağustos tarihine kadar uzatıldığına yönelik açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, mükelleflerine işlemlerini son güne bırakmamaları için uyarıda bulundu. Kanun kapsamında kendilerine tanınan ödeme kolaylığından yararlanmak isteyenlerin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurmaları gerekiyor. Mükellefler vergi borçlarının yanı sıra, 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait ilan ve reklam, asfalt, eğlence ve yangın sigorta vergileri ile harçlar, tıbbi atık, ecrimisil gelirleri, işgaliye ücreti ve Büyükşehir Belediyesi’ne olan kira borçlarını da yapılandırabilecek.

SON GÜNE BIRAKMAYIN 

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, yapılandırmanın son gününde yoğunluk yaşandığına dikkati çek. Borç ve cezalara yönelik yapılandırmada, peşin ödeme seçeneğinin dışında taksitli seçenek de bulunuyor. Belediye yetkilileri, taksitli seçeneği kullanan mükellefler için ilk taksitin son ödeme tarihinin ise 30 Eylül 2018 olduğunu duyurdu.  Sağlanan yapılandırma kolaylığından yararlanmak isteyenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nın A Blok zemin katında bulunan Mali Hizmetler Veznesi, http://www.ankara.bel.tr’nin E-TAHSİLAT bölümü ve Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan ödeme yapabilecek. 

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