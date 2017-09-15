Büyümede Ankara öncü şehir olacak

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile eski milletvekilleri Mücahit Fındıklı, Fatma Salman ve Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl’den oluşan ekonomi kurmayları, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Farklı alanlarda yurt içi ve yurt dışı piyasasına yönelik üretim yapan dört fabrikayı ziyaret eden AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve eski milletvekilleri Mücahit Fındıklı, Fatma Salman ve Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Toplantıda konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB’nin 2 milyar doları ihracat olmak üzere ülke ekonomisine yıllık 6 milyar dolar katkı sağladığının altını çizerek, “Türkiye’nin en iyi organize sanayi bölgelerinden bir tanesi olup, değişik sektörlerde 334 sanayi parselinde faaliyet gösteren 270 fabrikasıyla 40 bin kişiye doğrudan istihdam olanağı sağlayan bir sanayi şehri” diye konuştu.

POTANSİYELİ ÜST DÜZEYE ÇIKARTACAĞIZ

Değişen dünya koşulları ve yoğunlaşan rekabet ortamında üretimin her geçen gün daha değerli hale geldiğini vurgulayan Yılmaz ise, “Hükümet olarak yüksek katma değer üreten ve yüksek teknolojiyi ön planda tutan sanayicilerimize büyük önem veriyor, ticaretin kolaylaştırılması için çalışmalar yapıyoruz. Milli gelir içindeki sanayi payını artırmamız gerekiyor. Ankara Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri. Biz de bu potansiyeli daha üst seviyede değerlendirmek istiyoruz. 2023’de 500 milyar dolar hedefini rahatlıkla yakalayacağımızı düşünüyorum. Ülkemizin yeni büyüme hikâyesinde Ankara’nın öncü bir il olacağına inanıyor, burada üretim yapan sanayicilerimize başarılar diliyorum” dedi. Toplantının ardından ASO 1. OSB’de bulunan Park Kent Tasarım, Mikropor, Hidromek ve Bozankaya firmalarının üretim alanlarını ziyaret eden Yılmaz, yetkililerden bilgiler aldı.