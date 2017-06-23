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Çelikus: Türkçe tehdit altında

ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, yabancı isimde tabelaların arttığına dikkat çekerek, “Dilimiz yozlaşıyor ve bu yozlaşma devam ettikçe kültürümüz yozlaşıyor, kültürümüz yozlaştıkça değerlerimizi kaybediyoruz” dedi.

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ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Türkçemizin asırlara meydan okumuş bir çınar olduğunu ve bu çınarın baltalandığını belirtti. 

Çelikus, “Gençlerimiz ve yaşlılarımız neredeyse farklı bir dil konuşuyorlar. Bu iletişim kopukluğu bizleri uçuruma doğru itiyor. Dilimiz yozlaşıyor ve bu yozlaşma devam ettikçe kültürümüz yozlaşıyor, kültürümüz yozlaştıkça değerlerimizi kaybediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Çelikus, sokakları ve caddeleri yabancı tabelaların istila ettiğine dikkat çekerek, “Yabancı bir şehirde geziliyormuş ikilemi ortaya çıkmaktadır. Bu durum, turistler açısından da dikkat çekici olmaktan çıkmıştır. Kendi ülkelerinde gördükleri tabelaların aksine farklı bir ülkeye gelip farklı dillerde, otantik tabelalar görmek isteme eğilimleri daha yüksek” değerlendirmesini yaptı.

KÜRESEL DAYATMA

ESDER Genel Başkanı, “Tabelaların yabancılaştırılması, dünyanın tek tipleştirilmesi amacını taşıyan küreselleşme hegemonyasının bir tezahürüdür. Bu durumun en kısa zamanda çözüme ulaştırılarak şehirlerin ruhunu tekrar kazanması yegâne amacımızdır. Çünkü dil, millet olmanın en önemli şartıdır” dedi. 

Çelikus, bu yozlaşmaya derhal ‘Dur!’ denilmesi gerektiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Türkçe kelime kullanılması talimatı ESDER’de memnuniyet oluşturdu. Yıllardır verdiğimiz bir mücadelenin vücut bulduğunu görmek Türkçemizin geleceği açısından umut verici. ESDER olarak esnafımıza yaptığımız çağrıyı yenileyerek üye esnaflarımızdan, az da olsa tabelaları yabancı olanları Türkçe’ ye çevirme çağrısı yaptık. Firmalara yabancı isimler vermek ise tabiri caizse bindiğimiz dalı kesmektir” diye konuştu.

 

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