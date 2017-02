Cezaevlerinde umuda giden yol

Sincan Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce başlatılan ve Sincan Ceza İnfaz Kurumlarında kalan 18-55 yaş aralığındaki 291 hükümlü ve tutuklunun başarılı bir şekilde iş gücüne katılabilmesi amacıyla başlatılan “Umuda Giden Yol” projesinin açılışı, Holiday Inn Otel’de düzenlenen toplantıyla yapıldı. Projenin açılışında konuşan Demirdön, toplum ve toplumsal yaşam var olduğu sürece suçlunun olmasının normal olduğunu vurgulayarak, “Toplumun kuralları ihlal edildikçe, kuralları ihlal edenlere, başkasının haklarını, ortak kuralları ihlal edenlere bir yaptırım uygulanacak. Yaptırımların uygulanma yerleri de cezaevleridir” ifadesini kullandı. Demirdön, tutuklu ve hükümlülerin cezaevinden çıktıktan sonra topluma uyum sağlaması için bir mesleğinin olması ve bu insanlara kişisel gelişim kazandırılması gerektiğini belirtti.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ali Aksoy, halk eğitim merkezleri olarak insanları esas alan faaliyetler yürüttüklerini ve hedef kitlelerinin her yaştan, her eğitim düzeyinden ve her meslekten insanlar olduğunu bildirdi.

194 MİLYON AVRO

Proje Koordinatörü Bilal Pektaş ise projenin amacının, Sincan Cezaevinde bulunan 18-55 yaş aralığındaki 291 hükümlü ve tutuklunun başarılı bir şekilde iş gücüne katılabilmesini sağlamak olduğunu aktardı. Pektaş, 194 milyon 345 bin 33 avro tutarındaki projenin bir yıl devam edeceğini belirtti.