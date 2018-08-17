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Dev Nikah Şöleni’nde 218 çift “Evet” dedi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği toplu Nikah Şöleni ile bu yıl 218 çiftin mutluluğuna daha ev sahipliği yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen şölende, 2018’de 218 çift daha “Evet” dedi. Çiftlerin heyecanını ve mutluluğunu paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna “Hayırlı bir işe vesile oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mesut bahtiyar etsin” dedi. 

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Şölene, AK Parti Ankara milletvekilleri Murat Yeğin ve Arife Polat Düzgün de katıldı.  Gelin ve damatlar tatlı bir heyecanına davetliler de tanıklık etti. Başkan Tuna, çiftlerin nikahını kıydıktan sonra 218 çiftin her biriyle tek tek fotoğraf çektirdi. Nikahların kıyılmasının ardından yeni çiftler ve davetliler gönüllerince eğlendi. Şölende Ankara Büyükşehir Belediyesi Sanatçısı Nur Yoldaş ve Türk Halk Müziği Sanatçı Mustafa Özcan ile Şef Kemal Günüç yönetimindeki Kent Orkestrası da sahne aldı. FOMGET ekibinin muhteşem gösterileriyle son bulan dev şölende çiftlere çeşitli hediyeler de verildi.

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