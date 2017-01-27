Dizi müzikleri sahnede
Türk dizilerinin unutul-mayan melodilerini, bu orkestra çalıyor. Başkent’te faaliyet gösteren Derin Sanat Akademisi öğretmenlerinden oluşan “Music Crescendo” orkestrası, hayata geçirdiği “Dizilerimizin Unutulmayan Melodileri” projesi ile Başkent sahnelerinde yer alıyor.
Müzik öğretmeni Onur Cengiz tarafından 2016 yılında Başkent’te kurulan Derin Sanat Akademisi, eğitmenlerden oluşan “Music Crescendo” orkestrası ile adından söz ettiriyor.
Orkestranın oluşturulmasının ardından akıllarında iki tane proje olduğunu ifade eden Cengiz, “Projelerden biri Türk dizi müzikleri, diğeri ise yabancı film müzikleri” diye konuştu.
Orkestranın ilk projesi olan “Dizilerimizin Unutulmayan Melodileri” kapsamında 1986 yılından günümüze kadar olan 26 tane dizi jenerik müziği, orkestra şefi Onur Cengiz tarafından aranje edildi.
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