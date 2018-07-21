Engelsiz Yaşam Merkezi engellilerin yeni yuvası

Etimesgut Belediyesi, Türkiye’nin en kapsamlı örnek ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ni tamamladı. Engelliler ve aileleri, belediyenin davetlisi olarak merkezi gezerek incelemelerde bulundu. Özel araçlarla evlerinden alınan engellilere, tesis görevlileri tarafından detaylı sunum yapıldı. Tesisin bütün birimlerini gezerek bilgi alan engelliler ve aileleri, tesisi çok beğendiklerini dile getirdi. Tesisi gezerken büyük heyecan yaşadıklarını belirten aileler, “Burası artık bizim evimiz olacak. Hayatımız kolaylaşacak. Engelli çocuklarımız ve yakınlarımız adına çok umutluyuz. Türkiye’de böyle bir tesis yok” dedi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, tesisin çok yakında hizmete sunacaklarını belirterek, “19 bin metrekare alan üzerine inşa edilen merkez, 6 bin metrekare kapalı alana sahip. Merkezimizde engellilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak bütün hizmetleri vereceğiz. 5 bloktan oluşan merkezin 2 bloğu özel rehabilitasyon merkezi, bir blok konaklama merkezi, bir blok meslek ve beceri merkezi, bir blok da eğitim ve sosyal hizmet merkezi olarak hizmet verecek” dedi.

KONAKLAMA HİZMETİ

Başkan Demirel, konaklama birimiyle hastane, düğün, cenaze gibi işi olan engelli yakınlarına kolaylık sağlayacaklarını da belirterek, “Merkezimizde günlük 22 engelli konaklama kapasiteli misafirhanemiz bulunuyor. Engelli ailemiz merkezimize çocuğunu bırakıp gidebilecek. Biz burada engellimize uzman bakıcılarımız nezaretinde en iyi şekilde bakacağız. Bu süreyi her engellimiz için yılda 1 hafta ile sınırlı tuttuk. Böylece yıl boyunca 2 bin 600 engellimize konaklama imkanı sunacağız” diye konuştu. Merkezde ayrıca, 120 kişilik konferans salonu, özel kütüphane yemek, bilgisayar, matbaa, seramik, çömlek, mozaik, ahşap mobilya, resim, müzik, mum sabun gibi beceri atölyeleri de bulunuyor.