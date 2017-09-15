Erdal: Yaşanabilir şehirler inşa etmeliyiz

Bizler şehirlerin dikey gelişmesinin ötesinde yatay gelişmesi üzerinde durulmasını istiyoruz” dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara’nın üyelerine yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantılarının bu ayki konuğu AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu. Toplantıda konuşan MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, ekonomiye ilişkin sıcak konuların olduğu bir dönemde bu toplantının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Erdal, “Uluslararası inşaat sektöründe yer alan firmalarımız; uluslararası alanda yüksek mühendislikte, tedarikte ve yapılarda kullandıkları yüksek teknolojiyle gururumuz olmaya devam ediyor. Bununla birlikte daha yaşanabilir şehirler inşa etmeliyiz. Bizler şehirlerin dikey gelişmesinin ötesinde yatay gelişmesi üzerinde durulmasını istiyoruz. Şehirleri inşa ederken insanı merkeze koyan, estetik, kaliteli, kendi kültürümüzden ve medeniyetimizden esinlenen, aile yapısına, gelenek ve göreneklere uygun düzenlenmiş bir anlayışın yaşam alanlarında hakim olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.