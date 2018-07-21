Ertelenen diyet değil sağlığınızdır

Diyetin ertelenmesiyle birlikte çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıldığını anlatan Çalışkan, bu sebeple pazartesi diyeti, yaz diyeti, kış diyeti gibi birçok popüler terimin türediğini söyledi. Çalışkan, “Kilo vermeyi ertelemek, şekeri- tansiyonu dengelemeyi, eklem baskısını azaltmayı, organ yağlanmasını engellemeyi, karın çevresinin yağlanmasından dolayı oluşan kalp krizi riskini engellemeyi de ertelemek demektir” diye konuştu. Diyetlerin zor ve açlıkla dolu olacağının düşünülmesinin diyeti ertelemenin başlıca nedenlerinden olduğunu ifade eden Çalışkan, “Oysa diyet sağlıklı beslenmedir ki, bunun içinde sevdiğiniz besinlere sıklıkla yer verilebilinir” ifadesini kulandı.

YAŞAM KALİTESİ DÜŞER

Fazla olan her kilonun sadece fiziksel aktivite ile ya da bilimsel olmayan diyetlerle azaltmaya çalışılmasının yaşam kalitesini düşüreceğini söyleyen Esra Rahşan Çalışkan, “Kilo vermeyi sadece bir dönemde sınırlı tutmak ve hızlıca kilo vermek kas kaybına, ürik asit seviyenizin yükselmesine, safra taşı oluşuma, yoyo sendromuna yol açar” dedi.