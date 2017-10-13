Esnafspor’dan gol yağmuru

19 Mayıs 1 Nolu Yan Saha’da oynanan karşılaşmada Esnafspor’a 7-0’lık galibiyeti getiren golleri; 20, 42 ve 88. dakikalarda İhsan Bulut, 28, 33, 37 ve 80. dakikalarda İzzet Suat Yılmaz kaydetti. Üç puanı 7-0’lık skorla aldıkları için çok memnun olduklarını belirten Esnafspor Kulüp Başkanı Hüseyin Ar, galibiyet sonrası teknik ekibi ve futbolcuları tebrik etti, başarılarının devamını diledi. Esnafspor Genel Kaptanı Erol Gürbüz, “Takım yavaş yavaş oturmaya başladı. 90 dakika mücadele eden ve göze hoş gelen bir futbol sergilediler. Kadromuzda eksiklerimiz vardı. Onlar da önümüzdeki hafta karşılaşmasında yer alacak. Teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyorum. Lig sonunda hedefe ulaşacağımıza olan inancım tam” diye konuştu.