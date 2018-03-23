Fırsat eşitliği ön planda olmalı

Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haftası kapsamında çeşitli etkinliklere imza attı. Her yaş grubundan ve toplumun her kesiminden tüm bireylere ulaşılması hedeflenen etkinlik kapsamında, konferans, panel, resim, boyama atölyeleri, müzik dinletisi gibi çeşitli aktivitelerle 7’den 70’e herkese cinsiyet eşitliği anlatıldı. ANGİKAD Başkanı Yeşim Belli, “Cinsiyet Eşitliği Haftası kapsamında öncelikle iş dünyasındaki fırsat eşitliğini öne çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.

İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL

ANGİKAD olarak iş dünyasının geleceğini anlamak için yeni nesillerin gücüyle birlikte hareket etmek gerektiğine inandıklarını belirten Belli şunları söyledi: “Kadınların iş dünyasındaki rolü ve imajı büyük ölçüde gelişmiş olmasına rağmen istenilen seviyede değil. Dünya erkek nüfusunun yüzde 75’inin istihdam edilirken, kadınlarda bu oranın yüzde 50’nin altında kaldı. Erkek ve kadın çalışanlar arasındaki eşit işler için ücret farklılığı yüzde 40’lara ulaştı. Günümüzde dahi erkeklerin egemenliğinde olan sektörler var.”

ANGİKAD Başkanı Belli, kadınların enerjini önüne çıkan cinsiyetçi engelleri aşmak üzere harcadıklarını da ifade etti.