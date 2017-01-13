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Genelkurmay önündeki üstgeçidin adı değişti

Büyükşehir Belediye meclisi'nde, Genelkurmay Başkanlığı önündeki üstgeçide, “15 Temmuz şehitler üstgeçidi” ismi verildi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı melih Gökçek, toplu ulaşımda gerçekleştirilen fiyat düzenlemesinin çok makul ölçüde yapıldığını belirterek,"Biz zarar etmeden yolcu taşımaya kalksak, bilet ücretlerinin 5 liradan aşağı olmaması lazım" dedi. Başkan melih Gökçek'in yönetiminde yeni yılın ilk toplantısını yapan Büyükşehir Belediye meclisi’nde, kentle ilgili önemli kararlara imza atıldı. Toplantıda, Başkan Gökçek’in bizzat okuduğu Başkanlık yazısıyla, rusya Büyükelçiliği’nin bulunduğu Çankaya a.ayrancı aziziye mahallesi sınırlarındaki karyağdı Sokağı’nın ismi, oybirliğiyle alınan kararla değiştirilerek, aralık ayında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren rusya Büyükelçisi andrey karlov'un adı verildi. Toplantıda, İnönü Bulvarı üstünde bulunan, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yoğun çatışmaların yaşandığı ve şehitlerin verildiği Genelkurmay Başkanlığı önündeki üstgeçidin adı da  “15 Temmuz şehitler üstgeçidi” olarak isimlendirildi. Başkan Gökçek, “orada şehit olanların fotoğraflarını, üst geçidin üzerine koyup isimlerini yazmayı düşünüyoruz"  dedi.

KÖMÜR YARDIMI

Toplantıda ayrıca Suriyeli ve Türkmen sığınmacılara, bütçe imkanları dahilinde 500’er kilogram daha kömür yardımı yapılmasına karar verildi. İhtiyaç sahibi engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla gerekli araçlar ücretsiz verilecek;  araçların bakım onarım ve parça değişimleri ücretsiz yapılacak. 

 

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