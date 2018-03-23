Hayal kur, çalış, farklı ol ve asla pes etme

Girişimci olmak için artık sermaye gerekmediğini belriten Hisarcıklıoğlu, Ankara Rüzgârlı Sokak’ta sıfır sermaye ile iş hayatına başladığını anlattı. Günümüzde girişimci olmak isteyen gençlerin eskiye göre daha şanslı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, iş kurmak için bir bilgisayarın yeterli olduğunu ifade etti.

Girişimci olmak isteyen gençlere önce hayal kurmalarını tavsiye eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Önce hayal edeceksiniz. Hayal etmekten korkmayın. Ama o hayalleri bir hedefe yönlendirmek lazım. Hedefi olmayan gemiye rüzgâr yardım edemez. Çalışacaksın. Yatıp da abat olanı görmedim. Allah, çalışana veririm, diyor. İnancımızın gereği bu.”