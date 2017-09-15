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İş dünyası direk uçuşlarda ısrarcı

Başkent'in uzun bir süredir gündeminden düşmeyen direk uçuşlar konusunda, iş dünyası ısrarcı.

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Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, Ankara’nın gelişmesi için direk uçuşların şart olduğunu kaydetti. Özüdoğru, “Ulaşım bugün ticaretin ve gelişmenin ana şartı. Başkent ne yazık ki sanayide ve ticarette yakaladığı büyük atılımı taçlandıramıyor. Direk uçuşların eksikliği giderilemiyor. Ankara’nın gelişmesi için direk uçuşlar şart” dedi.

1905 AGS Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, Ankara’nın yaşadığı direk uçuş sıkıntısının artık devasa bir sorun haline geldiğini kaydetti. Yıllardır Ankara’nın direk uçuş ihtiyacının tüm kesimler tarafından dile getirildiğini vurgulayan Özüdoğru, “Bugün Ankara fuar alanını konuşuyor, sağlık sektöründe dev adımlar atılıyor, savunma sanayinde büyük başarılar yakalanıyor, turizmde önemli yatırımlar gerçekleşiyor. Birçok sektörde dünyanın en önemli konumuna gelen Ankara’ya yabancı yatırımcı çekmekte zorlanıyoruz. Yabancı yatırımcılar için de itici bir güç teşkil ediyor. Yabancı turist sirkülâsyonumuzu da sekteye uğratıyor. Kısacası pek çok sektör bu kanayan yaranın sonuçlarına katlanıyor. Unutmayalım ki, direk uçuşlar Ankara’mızı dünyaya açar. Bu konuda yol almak için 1905 AGS olarak her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

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